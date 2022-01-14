Представители съемочной группы рассказали о будущем фильме, поиске локаций для съемок, проведении кастингов актеров, песнях в фильме, в том числе Владимира Высоцкого, разговоре с сыном Высоцкого Никитой, о том, как удалось добиться поддержки Министерства культуры России, и многом другом.

Как сообщил газете «Ингушетия» Амур Амерханов, национальная киностудия (INKI) выпустит новую картину «Письмо» о событиях 70-х годов в ЧИАССР к 100-летию ингушской государственности в 2024 году. Своё содействие проекту обещали Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, министерства культуры Ингушетии и Карачаево-Черкесии, компания «Ингушнефть».

Как отметил Амерханов, в Министерстве культуры России прошла успешная очная защита проекта полнометражного фильма «Письмо». Известные режиссёры, владельцы кинокомпаний, министр культуры России прочитали сценарий будущей картины и одобрили его. По словам режиссёра, вся история разворачивается на протяжении 1972-1973 гг., она базируется на воспоминаниях главного героя. Эта история про человека, о том, как он хочет вернуться домой, в Ингушетию.

«Мы взяли на себя часть финансовых рисков, так как Минкультуры России финансирует не в полном объёме, и пошли вперёд. Уже получено разрешение снимать в горах, в Таргиме. Теперь ищем поддоны, предстоит построить игровые дома, декорации», — подчеркнул Амур Амерханов.

Он обратился к населению республики через СМИ с просьбой о том, что нужна помощь хоть гвоздём, доской, старинной одеждой и утварью, парой рабочих рук. Нужны ремесленники, художники, этнографы. Нужно отобрать для съёмок детей и мальчика лет 13-ти, чернявого, на главную роль. Для одной из самых массовых и масштабных сцен нужны волонтёры массовых сцен, именно ингуши.

Необходимо отметить, что в фильме будут реальные исторические личности, съёмочная группа разговаривала с их потомками. «Я считаю, что эти люди незаслуженно забыты», — посетовал режиссёр.

«Молодой хирург-онколог сопровождает группу коммунистов ЧИАССР, везущих письмо Л. И. Брежневу в 1972 году. В письме указаны факты нарушения ленинской национальной политики по отношению к бывшим депортированным — после возвращения из ссылки дома их заняты другими, кладбища разрушены, существуют ограничения по приему в институты и на работу. В группе коммунистов несколько человек — герой Великой Отечественной войны, народный писатель, бывший руководитель района. Хирург — перспективный специалист, секретарь партийной ячейки в больнице. У него жена и двое больных детей. Местный обком партии разворачивает большую игру по перехвату письма. Письмо по трагической случайности оказывается в руках у хирурга...», — так начал презентацию своего проекта Амур Амерханов. Красной линией проходит ассоциация с реальным письмом в ЦК КПСС о судьбе ингушского народа, которое в ноябре 1972 года подписали Ахмед Газдиев, Ахмед Куштов, Султан Плиев, Идрис Базоркин.

«Главная цель — это чтобы во всём мире увидели фильм о нашей истории. Драматургия картины разделена на две части. Первая часть — детективная — разворачивается на фоне города советской эпохи и перемежается воспоминаниями главного героя о казахстанском детстве. Вторая часть — финальная, короткая — поднимет историю в сферу эпической драмы о выборе человека и месте человека в этом мире, — рассказал Амур Амерханов, обращаясь к журналистам. — Полнометражная картина «Письмо» будет повествовать о драматических событиях в жизни ингушского народа по пути к восстановлению собственной республики в составе России. Мы надеемся, что наша кинокартина станет большим национальным проектом, который будет нести и просветительскую функцию. Для этого мы будем привлекать творческую креативную молодежь Северного Кавказа. Непосредственное участие, обучение и практика на нашем проекте под руководством опытных профессионалов мира кино — еще один из инструментов для создания и развития потенциала творческой молодежи, для ее привлечения к созданию основ национального кинематографа. Таким образом, кинокартина «Письмо» еще на этапе съемок будет примером патриотизма и консолидации общества, а после выхода на экраны послужит пропаганде любви к своей Родине, сохранению традиционных семейных ценностей нашей страны...».

В конце февраля текущего года планируется отснять сцены в горах Ингушетии. Предстоят съёмки в северном Казахстане. «Мы крепкая команда, готовая браться за выполнение амбициозных задач», — заявил режиссёр.

Напомним, первая короткометражная картина Амура Амерханова «Сайти — сын Зоули» — победитель более десятка международных и российских кинофестивалей.