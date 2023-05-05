На встрече присутствовали представители регионального министерства культуры, подведомственных ему организаций, руководители и актёры театров, журналисты и любители театрального искусства.

Разговор с Григорием Заславским был о театре и не только. Главным обсуждаемым вопросом ректора ГИТИСа стала тема «Кадровый дефицит в сфере театрального искусства». Речь шла о нехватке именно профессионально подготовленных мастеров. Григорий Заславский в своём выступлении отметил, что было бы полезно внедрить практику обмена кадрами.

«И если такое желание есть, — сказал он, — и оно выльется в какие-то конкретные проекты, то приглашение тех или иных специалистов сюда или, наоборот, направление театральных сотрудников к нам будет вполне реально и прагматично и без особых финансовых затрат».

В рамках мероприятия Григорий Анатольевич прочитал лекцию «Новые тенденции и возможности в сфере театрального искусства». Желающим поступить в вузы сферы культуры, планирующим поступить непосредственно в один из престижнейших профильных вузов страны — ГИТИС, лектор ответил на насущные вопросы. В том числе рассказал и о своём видении, почему театральное образование престижно, и какие оно открывает возможности для творческих и талантливых людей. Обсуждали на встрече и новые тенденции в сфере сценического мастерства.

В своём выступлении Григорий Анатольевич также отметил, что в ГИТИСе довольно успешно учатся представители ингушского народа и по окончании постижения всех мудростей творческого ремесла, как правило, возвращаются домой и пополняют ряды мастеров искусства, с достоинством выступая на сценах республиканских театров.

В свою очередь Ильяс Евлоев, заместитель министра культуры Ингушетии, ещё раз подчеркнул, что ГИТИС — один из самых лучших театральных вузов нашей страны и во всём постсоветском пространстве.

«И благодаря деловым и творческим взаимоотношениям художественного руководителя Русского музыкально-драматического театра Микаэла Базоркина у нас сложились хорошие, теплые дружеские отношения с руководством этого вуза, — сказал он, — и тот факт, что сегодня здесь присутствует ректор вуза Григорий Заславский, тому свидетельство».

Надо сказать, что благодаря проекту «ГИТИС-Юг» у абитуриентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов есть возможность пройти в вуз региональным прослушиванием, и это не только экономия средств и времени, но и большая поддержка родного края.

«Сегодня многие из выпускников, кого отобрали благодаря проекту «ГИТИС-Юг», успешно выступают и руководят театрами в разных регионах России, — отметил Григорий Заславский, — и мы этим очень дорожим. Это замечательный и положительный результат политики по отбору абитуриентов. Все организационные вопросы берёт на себя Ассоциация театров Юга России, которую возглавляет Микаэл Базоркин, мой советник по вопросам взаимоотношений с регионами на Кавказе».

В конце встречи Григорий Заславский отметил, что такие живые беседы очень необходимы, поскольку они позволяют понять реальные проблемы и наметить пути их решения.

Напомним, что известный театральный критик Григорий Заславский прибыл в Ингушетию с рабочим визитом по приглашению руководства республиканского Русского государственного музыкально-драматического театра.