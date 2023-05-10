4 мая с. г. дети из Ингушетии смогли побывать в столице нашей Родины, с гордостью представив участникам фестиваля своё вокальное и хореографическое мастерство. По этому случаю наш корреспондент поговорил с композитором Александром Чередниченко, который поблагодарил в первую очередь Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, правительство республики, а также региональное министерство культуры за предоставленную возможность юным талантам из нашей республики быть участниками столь престижного мероприятия.

«Конечно, хочется отметить и тех, кто вложил огромный труд для того, чтобы наши дети стали финалистами, — говорит Александр. — Поэтому особую благодарность я хотел бы выразить организаторам фестиваля в лице Белоусова Александра Леонидовича, а также сказать огромное спасибо директору ДШИ г. Малгобека Мужехоевой Макке Юсуповне, руководителю группы «Даймохк» Анжелике Уматгиреевне Даурбековой, которая сама была ученицей Малгобекской музыкальной школы и сегодня, спустя 30 лет, является известным педагогом-хормейстером. Она подготовила своих воспитанников, в частности, солистов вокальной группы «Даймохк», которые воспевают красоту своего края, свой гордый народ на различных фестивалях, в том числе и международных. Заслуженный работник культуры Ингушетии А. Даурбекова была отмечена оргкомитетом фестиваля благодарственным письмом за высокий профессиональный уровень в подготовке концертного номера «Моя Отчизна». Также не могу не отметить теплый и радушный прием, который нам оказал вице-спикер Микаил Илезов в Москве».

Возвращаясь немного назад, скажем, что хор ДМШ г. Малгобека ещё в 1993 году, в первую годовщину Республики Ингушетия, тоже принимал участие в фестивале «Мир Кавказу» в г. Нальчике. Тогда детский хор представил премьеру песни А. Чередниченко и К. Арчаковой «Мой салам тебе, Ингушетия!» и был на высоте!

На этот раз, помимо основных выступлений на фестивале, культурная делегация из Ингушетии вместе с вокальным ансамблем «Даймохк» после насыщенных прогулок по столице была приглашена в Постпредство РИ в Москве на праздничный обед. Затем руководитель ведомства Микаил Илезов провел небольшую конференцию с ингушской делегацией. В ходе беседы со стороны гостей поднимался вопрос строительства новой музыкальной школы в городе Малгобеке. В частности, композитор Александр Чередниченко сказал, что музыкальная школа города Малгобека вот уже более полувека дает стране настоящих профессионалов в сфере культуры, музыки и хореографии и продолжает пополнять общество образованными людьми. Но из-за отсутствия типового здания школа вынуждена вести учебный процесс в тяжелейших условиях.

Руководитель Постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте России Микаил Илезов выслушал всех с большим вниманием и обещал, что сделает всё возможное, чтобы все актуальные вопросы, которые были подняты на этой конференции, были рассмотрены соответствующим образом.

«Нам важно планомерно укреплять позиции региона и расширять доступные возможности в сфере развития культуры и искусства, — сказал Микаил Бангирович. — В рамках этого благодаря поддержке руководителя субъекта будет оказываться содействие в создании условий для претворения в жизнь новых программ и проектов, способных обеспечить дальнейшее улучшение культурной и социально-экономической ситуации».