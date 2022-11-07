Сегодня, как никогда, остро стоит проблема сохранения родного языка. Ничто на свете не связано с человеком так прочно, как его родной язык. Чтобы не потерять свою национальную принадлежность, необходимо каждому хорошо знать свой язык. К сожалению, даже сельские дети плохо говорят на родном, потому что в семьях не говорят на своем языке. Многие родители не понимают, что через язык ребенок впитывает в себя культуру, познаёт её обычаи и традиции. С давних времен мыслители, писатели, педагоги говорят о важной роли родного языка в становлении человека. Родной язык обладает огромной притягательной силой. И не случайно его отождествляют со священным словом «мать». Язык передается по наследству и, поэтому, роль семьи и матери, я думаю, особенно велика в этом вопросе. Но, что мы наблюдаем за последнее время...

«Когда на языке перестают говорить, он исчезает», — говорили древние. Мудрые слова, правильно подмеченные, подумала я, наблюдая за атмосферой в салоне газеля, которая возит каждое утро учащихся гимназии г. Назрань из села Кантышево. С тревогой наблюдаю такую картину. По пути следования транспорта всё время ребята разговаривают между собой на русском языке, а не на своём родном. Чтобы докопаться до истины относительно знаний детей ингушского языка, я затеяла разговор и задала им пару вопросов. На мой вопрос, свободно ли они владеют ингушским языком, некоторые отвечают утвердительно. А раговаривать, как я поняла, им привычнее на русском, так как общение в их кругу в основном на русском, да и дома родители с ними больше говорят на русском. Рядом сидящая учащаяся 5-го класса, как я выяснила, даже не понимает ингушский язык, что уже настораживает. " Мы раньше жили в Питере,- говорит она,- недавно только переехали жить в Ингушетию. Я и дома, и в школе слышу русскую речь. А учить родной язык мне некогда, мне и на музыку надо ходить, учусь играть на пианино, да и особого желания нет".

Сделав некоторые выводы для себя, я провела с ними беседу о важности знаний родного языка, о том, что пренебрегать ингушским языком ни в коем случае нельзя. Есть известные слова " Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку". Как рыба не может жить вне воды, так и человек не может оставаться человеком вне языка. Поэтому, владение языком — главное, чему стоит учиться в жизни, в семье и в школе. Родной язык — бесценный дар, которым наделен человек. Вот почему у любого народа знанию родного языка отводится значительная роль.

Язык остается жизнеспособным лишь в том случае, если он является средством общения между людьми.

Выводы, сделанные мной относительно знаний учащихся своего родного языка, ещё раз позволяют нам говорить о том, что данный процесс должен осуществляться в первую очередь в семье, так как основная задача семьи — прививать детям желание говорить на родном языке, воспитывать уважение к родному языку, культуре, обычаям и традициям своего народа. Мы должны сохранить родной язык, как важнейшее звено, связывающее нас с прошлым, а с нами и последующие поколения. Язык- это душа народа. История показывает, что пренебрежение родным языком приводит к угасанию национальной культуры, молодежь теряет свое национальное своеобразие, превращаясь в безликую группу. Поэтому важно выработать сегодня уже у подрастающего поколения бережное отношение к родному языку, показать важность его знания. Только родной язык соединяет человеческие души, историю с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. Через родное слово ребенок становится сыном своего народа. Каждый человек должен знать свой родной язык, это закон жизни и природы.