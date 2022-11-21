Исходя из таких соображений, а также в рамках Года нематериального культурного наследия народов России, в Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова провели женский праздник «Сесарий ц1ай».

На мероприятии присутствовали как взрослые, так и дети, а также была приглашена Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг», руководителем которой является Танзила Дзаурова. Выступая перед собравшимися, она подчеркнула, что такие мероприятия необходимы, так как женщины за рукоделием беседуют, обсуждают проблемы, делятся опытом, и это является таким небольшим праздником для рукодельниц.

Сотрудники музея подготовили обширную программу. Вначале экскурсоводы музея провели для посетителей экскурсию по всем залам. Далее была проведена викторина среди гостей на знание истории своего народа. Занявшим призовые места были вручены подарки и книги по национальной тематике.

В ходе мероприятия был дан также мастер-класс членами Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

Рассказать более подробно о самом празднике я попросила научного сотрудника музея Жанну Дзейтову.

«В наше время положение женщин обсуждается как никогда широко и бурно. Перед ингушским обществом возникают новые проблемы, которые требуют своего решения. Одной из них стала проблема создания психологической разгрузки для женщин, разные виды терапии, позволяющие отдохнуть от удушающего быта, набраться новых сил и реализовать свои способности, — говорит она. — В нашей республике в последние годы активно проводятся различные мероприятия данной направленности, что находит положительные отзывы от жителей региона. Кто-то скажет, что это новшество, которое нам не нужно, другие: «Ну наконец-то дошли до того, что и так давно организуется в других странах». А мы ответим, что это не что-то новое, а, наоборот, абсолютно ингушское, хоть и давно забытое. «Сесарий ц1ай» — уникальный в своем роде традиционный ингушский праздник, который проходил лишь раз в год весной. Природа, всевозможные конкурсы и соревнования, веселье и ни одного мужчины — так проходил один из самых долгожданных дней в году для ингушских женщин в прошлом. Это была уникальная возможность предстать в лучшем виде, проявить свои таланты и отдохнуть от тяжелого быта. Не сложно представить, какой это был мощный способ избавиться от негативных эмоций, накопившихся за год, и зарядиться положительной энергией».

Завершилось данное мероприятие обильным столом в национальном стиле, где все присутствующие были приглашены гостеприимными хозяевами отведать всевозможных яств.

Главной целью таких мероприятий является привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию.