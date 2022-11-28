Более подробно о прошедшей выставке рассказывает учёный секретарь музея Зарема Олигова.

«Культурное наследие оказывает огромную роль на подрастающее поколение, — говорит она. — На основании тех знаний, которые заключены в культурном наследии, человек создает для себя определенные жизненные принципы, которыми руководствуется в настоящем, и разрабатывает приоритеты будущего.

В этом отношении культурное наследие можно сравнить с учебником, который формирует в человеке жизненные принципы, увлечения, пристрастия, отношение к различным жизненным аспектам. Ведь оказывая огромное влияние на воспитание человека, культурное наследие формирует его духовность, взгляды, увлечения, идеи. Если говорить проще, то под его влиянием человек формируется как личность. В итоге мы имеем дело с общностью людей, обладающими своими взглядами, мнениями, культурными традициями и духовными ценностями.

Вот по этой причине нужно беречь культурное наследие, ведь для потомков оно необычайно важно. В нем заключено все то ценное, что смог создать человек за всю историю своего существования. Культурное наследие должно охраняться и бережно передаваться из поколения в поколение.

Преследуя эту цель, нами была организована данная выставка в школе, где дети наглядно могли увидеть, потрогать все те вещи, которые представляют огромный интерес для потомков, соприкоснуться с историей.

На выставке нами были представлены курхарс, современные национальные женский (чокхи) и мужской (черкеска-чокхи) костюмы, которые с конца XVIII века получили широкое распространение среди ингушей, а также домашняя утварь и предметы обихода ингушей, которые были удобны в пользовании, просты и в то же время оригинальны по форме.

Курхарс — это оригинальный традиционный женский головной убор ингушей. Он был атрибутом парадной одежды ингушских девушек и надевался только во время праздников и «выхода в свет». Курхарсы изготавливались из красного войлока или плотного сукна и представляли собой высокие колпаки в виде конька с изогнутым вперед и раздвоенным концом («хохолком»).

Традиционная одежда ингушей является важным элементом материальной культуры, в котором отразилась многовековая хозяйственная деятельность народа, его культурные традиции и художественные вкусы, мировоззрение и взаимоотношения с другими народами. Шить, прясть и ткать, обрабатывать кожу умели в каждой семье. В каждом поселении имелись свои искусные мастерицы, которые являлись портными, ткачами, швеями.

Ингуши достигли совершенства в изготовлении домашней утвари в средние и последующие века. Посуду с древнейших времен делали из камня, дерева, глины, меди, бронзы и железа. Кроме медной посуды, посуда ингушей и предметы домашнего быта были деревянными и керамическими. Сохранились многочисленные названия посуды, имеющей различное предназначение: яьй, чами, оаркхув, кад, хIанги, кхаба, Iаг, мIар, пела и др.

Цель нашей выставки — привить подрастающему поколению уважение и интерес к своей культуре и к своим традициям, а также расширить интерес к истории своего народа. Культурное наследие, которое непрерывно переходит из поколения в поколение и сохраняется в течение длительного времени, составляет основу культуры нации, ее самобытность и уникальность. Считаю, что ценности и смыслы прошлого должны сохраняться, чтобы каждое новое поколение могло жить и культурно развиваться".

Культурное наследие в жизни людей играет огромную роль, и к нему многие неравнодушны. Свои традиции и культурные ценности каждый народ свято хранит в тех же музеях, потому что именно они могут рассказать об истории его эволюционного развития, что очень важно для формирования того или иного этноса. Хранить наследие, последовательно и целенаправленно передавать его новым поколениям, воспитывать нравственность, показывать доблесть предков — самое ценное сокровище — призваны сегодня музеи.