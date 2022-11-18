В состоявшемся культурном мероприятии приняли участие Председатель Правительства РИ В. Сластенин, министр культуры РИ З. Льянова, зам. министра культуры Х. Мальсагов, председатель Союза писателей РИ Х. Накастхоев, председатель Союза художников РИ М. Мартазанов, другие общественные и государственные деятели республики, а также музейные работники республики, представители местных СМИ.

В начале мероприятия слово было предоставлено председателю правительства РИ В. Сластенину, который в своем выступлении отметил важность развития подобного культурного сотрудничества, а также в укреплении связей между народами и поколениями. Владимир Владимирович поблагодарил за содействие в организации, и поздравил всех с открытием выставки.

Также, на открытии выставки, был продемонстрирован фильм-презентация о музее-заповеднике «Тарханы», где прошли детские и отроческие годы М. Ю. Лермонтова.

Экспонаты для показа на выставке были доставлены из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

С приветственным словом к собравшимся в зале обратилась также заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Тарханы» Ольга Марвина, которая рассказала о предпосылках выбора Лермонтовым военной стези, о событиях, круто изменивших судьбу поэта, о службе на Кавказе, и о том, как Кавказ вдохновлял Лермонтова не только на его поэтическое творчество, но и на художественное.

«М. Ю. Лермонтова знают и ценят не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, в зарубежье,- подчеркнула она. — Приехав в Ингушетию, мы поняли, что в вашей республике тоже очень трепетно относятся к его творчеству, к его личности. И эти чувства, надо сказать, взаимны. Нам известно, что Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил много тёплых строк Кавказу, восхищённый всей атмосферой, первозданной природой. Он любил горы и всё, что имело отношение к Кавказу. Будучи здесь, в нём проснулся талант художника. И здесь, сегодня, присутствующие могут видеть его работы-экспозиции, рисунки, живописные полотна и многие другие интересные вещи».

«Открытие сегодняшней выставки — большое культурное событие в жизни нашей республики,- отметил председатель Союза писателей РИ Хаваж Накастхоев. — Имя Михаила Лермонтова для нас очень свято. С его творчеством знакомы от мала до велика, можно сказать. Он очень любил Кавказ, именно здесь Михаил Юрьевич Лермонтов нашёл свободомыслие, любовь к справедливости. Он не считал своё нахождение на Кавказе высылкой, ему были привлекательны горцы, сильные духом и гордые от природы. Как он писал в своих строках "здесь нет ни лицемерия, ни фальши, ни унижения друг друга"... Ингушский народ чтит имя выдающегося гения Лермонтова».

По словам же председателя Союза художников РИ Мусы Мартазанова, принявшего участие в открытии выставки, М. Ю. Лермонтов является поэтом такой величины, который способен превращать обыденное в произведение искусства. «Всем знаком он больше в качестве поэта, - сказал он. — Мы мало знаем о нём как о художнике. На сегодняшней выставке большая возможность познакомиться с ним с этой стороны, здесь представлены его работы-портреты. Первую свою картину он написал маслом, это пейзажные сцены, натюрморт».

В своей речи и. о. руководителя Мемориального комплекса жертвам репрессий Макка Бадзиева также отметила, что за последние годы выставки такого масштаба, такого крупного культурного мероприятия, в стенах Мемориального комплекса ещё не проводилось. И это большое событие. В своем выступлении она поблагодарила гостей за сотрудничество, за их визит в нашу республику с таким ценным материалом.

К открытию выставки «Лермонтов: судьба воина-поэта», также было приурочено вручение сертификатов участникам (аспиранты, магистры ИнГУ) Всероссийского круглого стола, проходившем в конце октября в МГУ.