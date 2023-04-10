Просто представьте себе, что на маленькой площади в 36 квадратных метров разместились стеллажи с разной литературой. Это классическая и историческая, краеведческая и детская, художественная и техническая, литература по философии, психологии, медицине, экономике, по сельскому хозяйству, юридическая, зарубежная литература, литература народов Кавказа, энциклопедические справочники, а также подшивка печати из региональных газет и журналов и т. д. В общем, фонд из 5 тыс. разнообразных книг! И он каждый раз пополняется из резерва Национальной библиотеки РИ. Так, в прошлом году сельской библиотеке выделили 250 книг. Да и сами читатели дарят библиотеке собрания книг, а также разные документы, фотографии, дневники, письма, интересные сведения об известных людях села, поэтах, писателях, художниках и т. д.

И здесь же в библиотеке — музей, кабинет и офис, и даже читальный зал, предусмотренный на восемь человек. Находиться в такой атмосфере, где всё продумано до мелочей, удобно и уютно.

Зарета Юсуповна очень любит свою работу и постоянно находится в поиске чего-то нового и интересного, чтобы у самой глаз радовался от благоустроенного помещения, многое из чего сделано собственными руками, и читатели оставались довольными.

Родилась Зарета Юсупова, в девичестве Алиева, в сельском поселении Насыр-Корт. Здесь же окончила школу, а потом поступила на филологический факультет в Чечено-Ингушский государственный университет. Пару лет поработала в родной школе учителем начальных классов, а потом вышла замуж за Даурбековых, в селение Яндаре, где и проживает с 1990 года по сегодняшний день.

В 2005 году она вышла на работу в сельскую библиотеку, которая изначально ютилась в маленьком помещении, в старом здании администрации села. В 2018 году переехала в новое здание Дома культуры, где просторно, красиво и очень приятно трудиться.

Работу свою Зарета Юсуповна сразу же приняла и полюбила так же, как любила читать литературу. Поначалу это были романтические произведения, какие мы все читаем в юности, сегодня в этом списке больше литературы по истории Ингушетии, художественная литература ингушских писателей советского периода и современников. Вместе с ней работает долгие годы профессиональный работник Елизавета Катиева, с которой они совместно решают все проблемы, реализуют идеи, набираются опыта и совершенствуют свою работу при поддержке куратора, грамотного в своём деле наставника Маки Евлоевой, заведующей методико-библиографическим отделом ЦБС Назрановского района.

Идея сделать при библиотеке краеведческий музей у Зареты Юсуповны появилась после того, как у неё собралась небольшая коллекция старинных вещей. Это скорее музейный уголок, где разместилась старинная утварь. Это швейная машина, маслобойка дореволюционного времени, горелка — керогаз, старинная прялка, тарелка 1800 года, её гордость — девичий кувшин из меди, на котором гравировка образа девушки-горянки, и другие предметы старинного быта, многие из которых она сама собирала, а некоторые дарили ей посетители.

Здесь же на стенах библиотеки размещены портреты писателей и поэтов, как российских, так и национальных. А отдельно в рамочках висят уменьшенные копии ингушских ковров-истингов. В интерьере библиотеки и во всех презентациях виден акцент на национальную тематику.

Видно, что всё сделано с любовью, потому и приходят сюда читатели. Сегодня у Зареты Юсуповны более 1500 абонентов, и все они разных возрастов, из них постоянных читателей около 500. Это школьники, учителя, рабочие, домохозяйки, пенсионеры. Молодые чаще берут книги на историческую тему, любят романы, детективы. Школьники обычно просят тематическую по школьной программе. Старшее поколение интересуется краеведческой литературой, произведениями ингушских авторов. Завсегдатаем библиотеки является Иса Хамхоев, пенсионер, бывший агроном, читает ингушских авторов и литературу стран бывшего Союза. Магомед Хамхоев, тоже пенсионер, больше интересуется региональной периодической печатью.

Библиотека — это не застывшая система, а вполне активный, живой организм, о чём говорят постоянно проводимые здесь мероприятия, посвящённые памятным датам российской и ингушской истории, а также юбилярам — писателям, поэтам, знаменитым людям. Здесь же проводятся разные выставки, встречи с известными и интересными людьми, викторины, конкурсы, часы информации о традициях и обычаях народа, о мерах по возрождению культуры, этики, морально-нравственных ценностей ингушского народа.

И это помимо проводимой плановой работы, организации, систематизации библиотечного фонда, заполнения разной документации, консультации посетителей в выборе книг и журналов и т. д.

Есть у библиотеки свои страницы и в социальных сетях, в частности в «Телеграм», где можно увидеть новости и познакомиться с деятельностью библиотекарей. Здесь у подписчиков есть возможность обратной связи с администрацией. Одним словом, библиотека сельского поселения Яндаре всегда активна и находится в гуще событий.

Зарета Юсуповна на достигнутом не останавливается. У неё большое желание сделать уголок-музей имени Али Хашагульгова, известного ингушского поэта, прозаика, драматурга и публициста, поклонником творчества которого она является. Как ей удастся воплотить идею в мечту в этом небольшом помещении, она пока не знает, но, когда желание преобладает над возможностью, результат всё же бывает.

За большой вклад в библиотечную систему республики, воспитание подрастающего поколения и многолетний труд Зарета Юсуповна не раз отмечалась благодарностями и грамотами разных структур и ведомств, в том числе председателя правительства РИ, администрации сельского поселения Яндаре, почётными грамотами Министерства культуры РИ, а также юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» и т. д.

Но при всех перечисленных достоинствах нашей героини главное в её работе — это добросовестное и внимательное отношение к своим абонентам, чтобы они уходили от неё с желанием обязательно вернуться обратно.

В личной жизни у Зареты Юсуповна тоже всё состоялось благополучно. Она сумела быть хорошей снохой и хлебосольной хозяйкой, умело совмещать работу с домашними делами, где помимо детей у неё всегда было большое приусадебное хозяйство: живность, ухоженный сад и огород. Она воспитала трёх дочерей и сына и сегодня радуется внукам.

«Моя работа — моё хобби, — говорит Зарета Юсуповна, — это моя жизнь. Дети, книги, оформление, мои абоненты. Я нахожу в этом вдохновение!»