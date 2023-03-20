Вышиванием золотыми и серебряными нитями методист Республиканского дома народного творчества Зарема Целоева (Бекмурзиева) занимается активно с 2018 года, с тех пор как вышла на работу в швейный цех государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», но интерес, к рукоделию она питала с самого детства.

Росла Зарема Орснаковна в большой и дружной семье, где каждый из детей — три дочери и четыре сына — имел свои творческие наклонности. Здесь любили играть на музыкальных инструментах, в доме стояло пианино, умели вышивать, занимались шитьём, рисованием, изготовлением интересных поделок. Жили они в центре города Грозного, в районе Минутка, рядом с Дворцом пионеров, где дети получали возможность развивать свои способности в разных кружках.

Зарема росла очень интересной и любознательной девочкой. Когда ей исполнилось пять лет, ушёл из жизни отец, мама всё чаще пропадала на работе, так что девочка рано стала самостоятельной. Она училась премудростям жизни у старших сестёр, у бабушек и, конечно же, у мамы.

Школьные знания ей давались легко. Но с особой благодарностью вспоминает она уроки домоводства, где детей учили азам ведения домашнего хозяйства, — прекрасный опыт советской системы образования. В свободное время Зарема любила рисовать, играть на пианино, причём научилась играть сама, и достаточно хорошо подбирала на слух любую мелодию.

Были у них во дворе и традиционные «девичьи» посиделки на лавочке. Девочки приносили с собой то или иное рукоделие и за беседами на разные темы вязали здесь спицами и крючком, вышивали нитками или бисером, делали поделки из ленточек и т. п., так сказать, обменивались опытом, разными секретами рукоделия и творческими интересами.

После окончания школы Зарема поступила в Чеченский университет на исторический факультет. Но это было тяжёлое для страны и республики время, и уже со второго курса ей пришлось перевестись в Ингушский государственный университет в связи с началом военных действий в Чечне.

А в Ингушетии красавица горянка сразу же привлекла внимание женихов. Старшие сестры уже были замужем. И Зарема, которой только исполнилось 21 год, вошла невестой в дом уважаемой в обществе семьи Целоевых. Родила двух девочек и двух сыновей. Слыла хорошей ингушской снохой. Занималась детьми и домашним хозяйством. Параллельно окончила университет. Так прошло семнадцать лет.

Начало творческой деятельности

Но в жизни Заремы Орснаковны наступил переломный момент, который изменил её жизнь. Событие, стечение обстоятельств или случай. В этой ситуации творчество дало ей возможность выйти из состояния душевных переживаний, пережить случившееся и найти себя в мире искусства.

Так в 2018 году Зарема Целоева (Бекмурзиева) оказалась в швейном цехе государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». Работает она мастером-закройщиком. Специальные курсы она не оканчивала, но шить умела на зависть лучшим мастерам. Что-то взяла от мамы, талантливой швеи и умелицы, которая выбивала красивые узоры на скатертях, салфетках, занавесках, на накидках для подушек, на фартучках для невест, на детских рубашках и т. д. Многому училась у старшей сестры Марем, выпускницы Грозненского нефтяного института и трёхгодичных курсов кройки и шитья. Сёстры на удивление всем обшивали себя нарядами из модного журнала «Бурда моден». Славилась швеёй и бабушка по отцу Тамара Хутиева. А бабушка по матери Маржан Ахриева плела удивительно красивые дорогие шали, косынки из тоненьких шелковых ниток, которые по тем временам были очень популярными.

Каждый человек способен создавать что-то новое, прекрасное, если он ищет, если он в поисках, считает Зарема Орснаковна. В её копилке поделок удивительной красоты вышитые золотыми и серебряными нитями воротнички на платья, костюмы для детей разного возраста, вышитые орнаментом, нагрудники, черкески для детей, праздничные костюмы с национальными орнаментами для новорожденных, а также ободки для девочек из камней Сваровски и из бисера, серёжки авторской работы, вышитые из бисера национальные пояса и т. д. В своей работе она использует как ингушские орнаменты, так и авторские, придуманные в ходе рабочего процесса.

Курхарс-корона Заремы-золотошвейки

Однажды к Зареме, которую друзья и коллеги уже прозвали между собой златошвейкой и мастером на все руки, обратились из телерадиокомпании «Ингушетия». Тамара Мальсагова, которая в то время возглавляла телерадиокомпанию, предложила ей пошить курхарс-корону для победительницы нового телепроекта, реалити-шоу «Сув». Курхарс должен был быть красивым, богатым, стилизованным, чтобы соответствовал короне для победительницы и не выходил за рамки национальной символики.

Зарема согласилась. Предварительно изучила историю женского головного убора «курхарс», просмотрела доступные в интернете фотографии, и потом возник образ короны-курхарса для победительницы. При этом она сохранила форму со своеобразным рогом, но обшила головной убор дорогим бархатом, богатыми каменьями, качественным японским бисером, стразами, ну и тому подобное. Впечатление от короны у заказчиков было непередаваемое. Осталась довольна и её обладательница Танзила Дзарахова, которая хранит у себя корону, как дорогую реликвию.

Второй заказ на курхарс к Зареме поступил от Министерства культуры Ингушетии для выставки в Совете Федерации в Москве, когда там проходили Дни ингушской культуры. Зарема внесла в этот проект небольшую изюминку. Сохранила историческую форму, но изменила или скорее разнообразила вышивку.

И вот теперь работа над новым проектом, который курирует Республиканский дом народного творчества.

Воссоздание технологии изготовления древнего женского головного убора «курхарс»

По словам Марем Котиевой, опыт работы в вопросах возрождения древних технологий у них уже имеется.

— У нас воссоздана и зафиксирована старинная технология изготовления ингушской колыбельки («гIалгIай ага»), — говорит Марем Катиева, — технология изготовления ингушского традиционного войлочного орнаментированного ковра «истинг», которая внесена в Антологию народной культуры России, и вот теперь на очереди технология изготовления курхарса.

К этому важному процессу, как и к прежнему, мы подошли со всей ответственностью. В Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Х. Мальсагова, где хранятся артефакты, была проделана работа по фотовидеофиксации курхарсов, обнаруженных осенью прошлого года в средневековом башенном комплексе Цори, и на основе полученных данных начали работу. Интерес к курхарсам у нас был всегда, но новые артефакты дали новый импульс для работы.

Напомним, что курхарс — это оригинальный традиционный женский головной убор ингушских девушек средневекового периода, атрибут парадной, выходной одежды. Это высокий колпак с изогнутым вперед «двурогим» или «однорогим» концом. Впервые упомянут в 30-х гг. XVII в. в списке русских послов, проезжавших через Ингушетию. О курхарсах писали видные ученые-кавказоведы Клапрот, А. Генко, Л. Семенов, Е. Крупнов. Множество экземпляров курхарсов были обнаружены во время экспедиций Ингушского научно-исследовательского института в нагорной полосе Ингушетии с конца 20-х гг. и вплоть до 1941 г. Интересные находки обнаружены и в 2022 году при обвале склепа в селении Цори.

Сделаны курхарсы как из местных материалов, так и импортных тканей — шелка, полушелка, атласа, бархата, парчи — иранского, китайского, египетского, сирийского производства, с использованием войлока, кожи, бисера, бусин, серебряных блях, а также вышивки из золотых и серебряных нитей.

Золотошвейка Зарема Орснаковна уже находится в процессе работы над воссозданием технологии изготовления курхарса. Чтобы максимально приблизиться к точности технологии изготовления войлока для курхарса, войлок более укреплённой структуры изготовлен в мастерской «Истинг» при РДНТ вместе с этнографом, исследователем Зейнеп Дзараховой. Каждое своё действие Зарема Орснаковна записывает на видео, чтобы запечатлеть весь процесс работы над воссозданием технологии изготовления курхарсов.

На традиционный вопрос о планах на будущее Зарема со свойственной ей скромностью отвечает, что идеи возникают в процессе деятельности, но главное ее желание, это реализовать свои творческие возможности так, чтобы они были полезны нашему обществу, были востребованы в процессе возрождения ингушской национальной культуры.