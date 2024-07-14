Лагерь «Эрзи» в горной Ингушетии готов принять детей после масштабной реконструкции 

Он напомнил, что «Эрзи» («Орел») находится на территории одноименного заповедника в Джейрахском районе, известного своей неповторимой красотой и уникальными природными и историческими объектами.

«Модернизация лагеря стала возможной благодаря помощи основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Порядка 400 млн рублей было потрачено на масштабную реконструкцию», — отметил руководитель субъекта.

Надстроен третий этаж спального корпуса, что увеличило количество мест с 192 до 288, построена новая столовая с 184 посадочными местами, а также отдельный холодильный блок для хранения продуктов питания. Кроме того, появились две новые котельные, новая прачечная с современным оборудованием, заменены внутриплощадочные инженерные сети, восстановлены очистные сооружения.

Есть новые спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Реконструирован плавательный бассейн.

«Уверен, детский оздоровительный лагерь «Эрзи» приобретет статус всероссийского. Хочу искренне поблагодарить Микаила Гуцериева за заботу и внимание к детям, за этот прекрасный детский лагерь, который станет еще одним объектом активного отдыха и досуга для жителей нашей страны и республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.