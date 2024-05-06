Лагерь «Эрзи» в горной Ингушетии после реконструкции сможет принимать около 430 детей в смену

«Ранее здесь могли располагаться лишь 300 человек в смену, но реконструкция позволила значительно увеличить эту цифру. Обновления проводятся с целью обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха в лагере. На базе учреждения создаются все необходимые условия для того, чтобы ребята не только весело, но и с пользой провели каникулы. Особое внимание заостряют на сочетании физкультурно-оздоровительной, образовательной, познавательной, трудовой и творческой деятельностей», — написал в своем телеграм канале руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Лагерь расширили и модернизировали, тем самым подведя его под современные стандарты. В настоящее время на объекте ведется работа по установке технологического оборудования и мебели, также производится монтаж вентиляционной системы, облагораживается прилегающая к учреждению территория и модернизируется освещение.

Отмечается, что помимо этого сотрудники детского оздоровительного лагеря на данный момент проходят курсы повышения квалификации.

Реконструкцию планируется завершить до конца текущего месяца.

Стоит напомнить, что лагерь «Эрзи» был построен в 1999 году. Располагается он в сельском поселении Лейми Джейрахского района на высоте 1370 метров над уровнем моря. Учреждение окружают облепиховые рощи, каньон реки Ассы, множество объектов культурного наследия республики и так далее.