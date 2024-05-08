Лампаду с «Огнем Памяти» доставили в город воинской славы Малгобек Ингушетии 

Выступая перед участниками памятного мероприятия, премьер-министр региона Владимир Сластенин передал слова поздравления от руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова с 79-летием Победы в ВОВ, подчеркнув, что защитники города внесли огромный вклад в это.

Он напомнил, что Малгобекская оборонительная операция второе сражение после Курской битвы, в котором было задействовано большое количество танков. Поблагодарил представителей «Народного фронта», поскольку подобные акции важны именно для подрастающего поколения.

Особую признательность премьер выразил тем, кто сегодня в зоне СВО героически противостоят тем, кто пытается возродить нацизм.

Отметим, что мероприятие «Огонь Памяти» стартовало в Москве у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 3 мая текущего года. Ее цель выразить признательность всем тем, кто отдал жизни в борьбе с фашизмом.

Частицы Вечного огня доставили в ряд регионов России и зарубежные страны, а также на передовую — участникам специальной военной операции.