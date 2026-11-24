До конца 2026 года лимит Пушкинской карты на приобретение билетов в кино увеличен на 300 рублей — общий лимит карты составил 5300 рублей, из них на кино теперь можно потратить до 2300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации.