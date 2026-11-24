26 ноября в Магасе пройдет открытая лекция представителя Российского общества «Знание» Михаила Канавцева. Тема выступления: «Медиаграмотность и критическое мышление руководителя», сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики.
В ходе встречи участники смогут глубже разобраться в вопросах анализа информации, научиться выявлять недостоверные сведения и манипулятивные приемы, освоят методы проверки источников и смогут отточить навыки принятия обдуманных решений в условиях обилия информационных потоков.
Михаил Канавцев занимает должность проректора Мастерской управления «Сенеж» по направлению медиаобразования и руководит департаментом реализации проекта «Мастерская новых медиа».
Мероприятие пройдет в Академии цифрового развития по адресу: Магас, улица Никиты Хрущева, дом 10. Начало в 11 часов.
Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание». Вход на лекцию свободный, приглашаются все заинтересованные лица.