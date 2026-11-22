Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Новая школа», сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России».

Участники ознакомились с жизнью и творческим наследием Владимира Даля, внесшего огромный вклад в сохранение и изучение русского языка. Особое внимание уделили его главному труду — «Толковому словарю живого великорусского языка», который по праву считается одним из важнейших памятников отечественной словесности. Кроме того, для присутствующих был организован показ документального фильма «От слова к слову», посвященного жизненному пути и многогранной деятельности этнографа.

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии Корейш Гулиев, заместитель главы районной администрации по внутренней политике Исраил Мержоев, депутаты райсовета Магомед Дорсигов и Дауд Алиев, заместитель главы сельского поселения Аки-Юрт Юнус Муртазов, сторонники «ЕР» и учащиеся общеобразовательных учреждений.

«Подобные мероприятия имеют большое значение для сохранения исторической и культурной памяти, воспитания подрастающего поколения и формирования уважительного отношения к отечественному литературному наследию. Владимир Даль посвятил свою жизнь изучению и сохранению богатства русского языка. Его труд — это бесценное наследие, которое и сегодня помогает нам лучше понимать историю, культуру и духовные ценности нашего народа. Важно, чтобы молодежь знала имена таких выдающихся деятелей и осознавала значимость сохранения родного языка, традиций и культурного наследия», — отметил Корейш Гулиев.

Литературные чтения стали еще одной возможностью привлечь внимание молодежи к отечественной литературе, истории русского языка и богатству культурного наследия. Такие встречи способствуют расширению кругозора школьников, развитию интереса к чтению и укреплению уважения к историко-культурным ценностям.