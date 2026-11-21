«Более 30 лет он служит имамом мечети, и все эти годы его деятельность связана с духовной жизнью Назрани, общением с прихожанами, поддержкой людей и наставничеством. К нему обращаются за советом, разделяют с ним радостные и непростые моменты жизни. За годы служения он заслужил уважение и доверие многих жителей республики. Рад был увидеться с ним, поговорить, узнать о самочувствии», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, встреча продолжилась беседой с имамами и туркхами из различных населенных пунктов республики. Обсуждались вопросы религиозной жизни, воспитания молодежи, сохранения духовно-нравственных ценностей и укрепления согласия в обществе.

Руководитель региона отметил, что имамы и религиозные деятели играют важную роль в жизни общества. Их слово и личный пример помогают укреплять семейные отношения, воспитывать подрастающее поколение, поддерживать взаимное уважение и согласие между людьми.

«От всей души желаю Хизиру Цолоеву скорейшего восстановления, крепкого здоровья и благополучия. Надеюсь, что совсем скоро он вновь сможет вернуться к привычному ритму жизни и служению прихожанам», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.