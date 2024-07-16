Махмуд-Али Калиматов: первый день КИФ-2024 был очень плодотворный

Он напомнил, что стенд Ингушетии, на котором демонстрируются ключевые проекты в промышленности, энергетике, туризме, логистике и АПК, посетил вице-премьер России Александр Новак, который высоко оценил представленные проекты, отметив, что республика «обладает уникальными ресурсами, которые могут стать основой для успешного развития, особенно в туристической отрасли».

«Мы представили прорывные проекты Ингушетии, которые включены в экономическую модель развития региона до 2030 года», — добавил руководитель субъекта.

Сегодня, 16 июля, по его словам, состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, запланированы новые встречи с партнерами.

Ранее наше издание сообщало, что на КИФ-2024 подписаны два соглашения — о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и правительствами Ингушетии и Чечни, а также о взаимодействии республики с ПАО «Сбербанк» в сфере AI-трансформации.