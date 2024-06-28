Махмуд-Али Калиматов побывал на выставке «Истинг. Войлочная летопись ингушей»

«100 войлочных ковров, каждый из которых — произведение искусства, отражающее традиции и историю нашего народа. Я был поражен мастерством художников мастерской «Истинг», которые воссоздали уникальные старинные орнаменты и авторские композиции», — отметил Глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый ковер несет в себе глубокий символизм и отражает самобытность ингушской культуры. Экспонаты выставки были созданы мастерами войлочного ремесла, которые бережно сохраняют и передают из поколения в поколение традиционные технологии и художественные приемы.

«Выставка «Истинг» — это не просто экспозиция, это настоящее путешествие в прошлое, возможность прикоснуться к корням нашей культуры. Благодарю Зейнеп Дзарахову и всех мастеров за труд и бережное отношение к наследию ингушского народа», — написал Махмуд-Али Калиматов.