В музее обновляют экспозиционные залы и устанавливают современное мультимедийное оборудование. В четырех залах разместят 37 витрин, интерактивные модули, систему виртуальной реальности, проекционную и акустическую технику. На эти цели выделено 32,6 млн рублей, из которых 32,3 млн — средства федерального бюджета. Работы ведутся по национальному проекту «Семья» и должны завершиться до конца ноября.

«Во время осмотра обсудили с сотрудниками музея организацию будущих экспозиций. Важно, чтобы специалисты с самого начала работали вместе с подрядчиком, продумывали содержание залов, последовательность представления материалов и размещение экспонатов. Технические решения должны соответствовать главной задаче — интересно и полно рассказывать историю нашего народа», — отметил Глава республики.

Сегодня в фондах музея хранится более 15 тысяч предметов. Коллекция пополняется благодаря археологическим исследованиям и сохранению исторических памятников. Только с Гамурзиевского городища передано около 4,5 тысячи артефактов, в этом году поступило еще порядка 260 предметов, обнаруженных при исследованиях башенного комплекса Лялях в Джейрахском районе. Для всех этих находок необходимы достойные условия хранения, изучения и реставрации.

«Мы должны создать музей, который будет работать на несколько поколений вперед. Это будет не только место хранения исторических ценностей, но и современный научный, образовательный и культурный центр. Здесь дети и молодежь смогут изучать историю родной земли, жители — глубже знакомиться со своим наследием, а гости республики — открывать для себя богатую историю и культуру ингушского народа», — подчеркнул руководитель региона.

Он напомнил, что вопрос нехватки музейных площадей он начал обсуждать с министром культуры России Ольгой Любимовой в октябре 2023 года, когда они вместе посетили учреждение в Назрани.

«Тогда я рассказал Ольге Борисовне о необходимости нового здания, которое позволит разместить коллекцию и создать современные условия для хранения экспонатов. Министерство культуры России выразило готовность содействовать проекту. Позднее я обратился к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой поддержать строительство нового музейного комплекса. Сегодня в 17-м микрорайоне Магаса уже возводится здание площадью более 7,4 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, фондохранилища, реставрационные мастерские, библиотека на 10 тысяч томов и конференц-зал. Общий объем вложений превышает 1 млрд рублей. Завершить строительство планируется в декабре 2028 года», — сообщил Глава.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил Владимира Путина, правительство России и Ольгу Любимову за поддержку проекта: «Для Ингушетии это большая возможность создать современные условия для сохранения, изучения и представления исторического наследия».