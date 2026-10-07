Махмуд-Али Калиматов поздравил Владимира Путина с Днем рождения 

«Владимир Владимирович Путин — масштабная личность, которая на протяжении двух десятилетий остается одной из центральных фигур мировой политики, оказывая значительное влияние на формирование современной повестки и определение стратегического курса России», — отметил Глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, для Ингушетии очень важно внимание главы государства к республике, ее жителям и поддержка в решении вопросов, которые определяют настоящее и будущее региона.

«Я, как Глава Ингушетии, ценю возможность напрямую обсуждать с Вами важные для республики темы, говорить о существующих проблемах и вместе находить решения. Для нас это не просто возможность быть услышанными — это ответственность за то, чтобы активно развивать нашу республику, создавать новые возможности для людей и вносить свой вклад в развитие всей России», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он добавил, что Ингушетия — неотъемлемая часть России, и «мы ясно понимаем свою ответственность за ее настоящее и будущее. Сохраняя наши традиции, укрепляя экономику, развивая социальную сферу, создавая условия для молодежи и реализуя новые проекты, мы вносим свой вклад в развитие и укрепление нашей страны».

Махмуд-Али Калиматов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, сил, энергии, успехов и новых достижений во имя России, ее развития, единства и благополучия граждан.