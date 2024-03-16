Махмуд-Али Калиматов проверил ход строительства спорткомплекса в селе Алхасты

Отмечается, что это первый такой объект с площадками для волейбола, баскетбола и воркаута. Сейчас на стройке продолжаются монтажно-сборочные работы, укладывается специальное покрытие. Площадка для волейбола и баскетбола на данный момент уже готова.

«Каждый житель нашей республики должен иметь возможность заниматься спортом. Это важно как для здоровья населения, так и для досуга молодых людей», — сказал руководитель субъекта.

Он напомнил о том, что Президент России всегда подчеркивает необходимость привлечь к спорту к 2030 году 70% россиян. Однако для этого необходима соответствующая инфраструктура: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и многое другое.

«Сегодня и на региональном, и федеральном уровне уделяется большое внимание развитию спорта. Мы осознаем важность занятий физической культурой, популяризации здорового образа жизни и создания условий для развития спортивных талантов в Ингушетии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил коллегу, Главу Адыгеи Мурата Кумпилова за такой важный подарок для республики, добавив, что спортивный комплекс станет отличным местом для занятий спортом местного населения.