Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным погибших при теракте в Подмосковье 

«Жуткие кадры террористической атаки в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Пытающихся спастись, растерянных и безоружных людей, безжалостно расстреливают в упор. Всем, кто прямо или косвенно пытается находить оправдание террористам, предлагаю посмотреть эти кадры», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он напомнил, что Ингушетия не раз становилась объектом террористических атак. «Мы твердо убеждены, что никакого снисхождения к террористам быть не должно», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в пятницу вечером как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», после этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

По последним данным, жертвами теракта стали более 60 человек.