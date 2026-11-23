Опасность непогода представляет для предгорного Сунженского и горного Джейрахского районов: порывы ветра достигнут 35 метров в секунду. Соответственно высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий: от обрыва линий электропередач и связи до повреждения кровли, широкоформатных конструкций и падения деревьев.

Кроме того, возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения и рост числа ДТП из-за ухудшения видимости и условий на дорогах.

Чрезвычайное ведомство рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры безопасности: на улице держитесь подальше от шатких строений, домов с неустойчивой кровлей и рекламных щитов, обращайте внимание на целостность ЛЭП и ветки деревьев, уберите автомобили подальше от деревьев и ветхих конструкций.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по телефону доверия ГУ МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99. Будьте внимательны и осторожны.