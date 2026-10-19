Медицинскую помощь ветеранам СВО оптимизируют в Ингушетии 

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам комплексной поддержки участников боевых действий, ветеранов с инвалидностью и членов семей погибших военнослужащих. По итогам обсуждения комиссия утвердила ряд ключевых решений.

В частности, планируется внедрение принципов «Бережливого производства» в работу медицинских учреждений. Будет проведена актуализация данных о ветеранах и семьях погибших, также ведомства интегрируют с «Витриной данных» Минобороны.

Отдельный блок решений касается расширения психологической помощи детям и усиления выездных групп фонда специалистами медико-социальной экспертизы и службы занятости.

Анзор Мархиев поручил взять исполнение всех пунктов под строгий контроль. Он подчеркнул, что переход к проактивному формату работы позволит обеспечить адресную помощь нуждающимся, повысить качество медицинского сопровождения и гарантировать, что ни одна семья не останется без внимания.