Медработники Ингушетии обсудили свое участие в избирательном процессе

Как сообщили газете «Ингушетия» в медведомстве, на крупных избирательных участках будет организована работа передвижных мобильных комплексов, включая передвижной ФАП, передвижной флюорограф и передвижной маммограф. Размещение передвижных комплексов осуществляется совместно с представителями администрации районов.

Отмечается, что медицинский персонал, находящийся на избирательных участках, будет заниматься оказанием неотложной помощи, проведением консультаций по вопросам профилактики заболеваний, а также направлением на первый этап диспансеризации. Это позволит обеспечить жителей необходимой медицинской поддержкой во время голосования и обеспечить безопасность и комфорт при прохождении процедуры голосования.

«Дорогие коллеги, вы прежде всего должны выполнить свой гражданский долг, приняв участие в голосовании», — подчеркнула Зарема Антошкиева.

В Минздраве региона напомнили, что организация работы медицинских работников на избирательных участках и размещение передвижных мобильных комплексов является важным шагом в обеспечении медицинской поддержки граждан в период проведения выборов. Это позволит обеспечить безопасность, комфорт и доступность медицинской помощи для всех участников избирательного процесса.