Мэр Магаса вручил почтовикам цветы и подарки в честь их профессионального праздника 

В своем обращении к почтовикам Зайт Орцханов акцентировал внимание на том, что почта играет ключевую роль в жизни города и региона, обеспечивая связь между людьми и организациями. Он выразил глубокую благодарность сотрудникам почты за их труд.

«Вы каждый день делаете важную работу, доставляя письма, посылки и другие грузы, гарантируя бесперебойную связь,» — подчеркнул мэр.

В завершение визита, секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» вручил сотрудникам почты цветы и памятные подарки.