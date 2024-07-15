Мэр Магаса вручил почтовикам цветы и подарки в честь их профессионального праздника 

Мэр Магаса Зайт Орцханов поздравил работников Почты России с профессиональным праздником. Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, градоначальник посетил почтовое отделение столицы республики, чтобы поздравить сотрудников.
В своем обращении к почтовикам Зайт Орцханов акцентировал внимание на том, что почта играет ключевую роль в жизни города и региона, обеспечивая связь между людьми и организациями. Он выразил глубокую благодарность сотрудникам почты за их труд.
«Вы каждый день делаете важную работу, доставляя письма, посылки и другие грузы, гарантируя бесперебойную связь,» — подчеркнул мэр.
В завершение визита, секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» вручил сотрудникам почты цветы и памятные подарки.