Мэр столицы Ингушетии дал ряд поручений по благоустройству городских объектов

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, после осмотра он предложил рассмотреть возможность заполнения бассейнов под зеленые насаждения или, если это возможно, улучшения системы слива и очистки воды. При этом градоначальник обещал учесть пожелания граждан.

После этого Муса Темурзиев посетил детский сад «Солнечный город», где родители попросили его установить пандус для колясок, так как доступ к учреждению был затруднён. Мэр поручил немедленно решить этот вопрос и создать комфортные условия для детей и родителей.

Также в ходе инспекции глава города обсудил с инвестором проект входной арки, которая соединит аллею Матери с новым участком. Аллея протянется до парка «Кинжал» и будет служить местом отдыха для горожан и гостей города.