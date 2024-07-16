Михаил Мишустин посетил стенд Ингушетии на КИФ-2024 в Грозном

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил в своём Telegram-канале, что проекты получили поддержку правительства России. Михаил Владимирович Мишустин отметил их важность для развития региона.

Особое внимание премьер-министр уделил повышению инвестиционной привлекательности республики. Это может стать мощным стимулом для экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Махмуд-Али Калиматов также рассказал о главных инвесторах региона: это - Микаил Гуцериев, Хаджибикар Албаков, Ахмед Полонкоев и другие. Благодаря этим людям республика становится «краше и современнее день ото дня».