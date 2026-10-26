Министр Белхороев оценил новую систему освещения во Дворце спорта в Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, в рамках поездки министр ознакомился с главным залом и территорией, прилегающей к комплексу. Особое внимание было уделено модернизированной системе освещения большого зала, где проводятся масштабные турниры и тренировки.

В мероприятии участвовал Мовсар Гудиев — представитель подрядной организации, занимавшейся заменой освещения. Он проинформировал о выполненных работах и подчеркнул, что новая система обеспечивает существенную экономию электроэнергии.

Во время осмотра министр уточнил, как функционирует спорткомплекс сейчас, и какие вопросы требуют решения. Также он заявил, что на 2028 год Минспорт России запланировал капитальный ремонт дворца спорта.

«Для нашей республики это крайне значимый объект. Именно здесь принимают самые крупные спортивные события, а сам комплекс остаётся единственным сооружением подобного масштаба в Ингушетии. Дворец спорта успешно выполняет свои задачи, принимая соревнования различного уровня», — подчеркнул Руслан Белхороев.