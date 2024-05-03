Минздрав Ингушетии намерен укрепить контроль над закупками лекарств 

«Лекарственные препараты — это основной инструмент в борьбе с различными заболеваниями, и здравоохранение в целом не может эффективно функционировать без их наличия. Одной из главных задач министерства здравоохранения является обеспечение больниц и поликлиник качественными и доступными лекарствами», — сообщила газете «Ингушетия» и. о. министра здравоохранения республики Зарема Антошкиева.

Отмечается, что в ходе совещания с главврачами больниц региона были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются медицинские учреждения при обеспечении лекарственными препаратами. К основным трудностям относятся сложности с поставкой препаратов.

На встрече был принят ряд конкретных мер по улучшению ситуации с обеспечением лекарственными препаратами. Зарема Антошкиева дала указание укрепить контроль над закупками лекарств, обеспечить своевременную доставку необходимых препаратов в медицинские учреждения.