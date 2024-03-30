Молодежь Ингушетии организовала для беженцев из Палестины ифтар 

Отмечается, что инициативной группой при поддержке центра «Дом молодежных организаций» и республиканского комитета по делам молодежи были приглашены более 150 человек. Продукты питания, транспорт и подарки для 100 детей удалось обеспечить с помощью жителей.

«Про ингушей часто говорят, что мы щедрый и гостеприимный народ, но видеть вживую, как в трудную минуту народ объединяется для помощи своим ближним действительно греет сердце любого мусульманина», — отметил член инициативной группы Адам Ярыжев.

По его словам, многие были рады возможности провести коллективный намаз с одним из гостей, который является хафизом (хранитель священного Корана, запоминающий его наизусть).

Инициативная группа поблагодарила всех, кто внес вклад в организацию ифтара для беженцев из сектора Газа.

Напомним, Ингушетия приняла 129 вынужденных переселенцев из Палестины.