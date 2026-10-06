Молодежный центр имени Героя России Суламбека Осканова строят в Ингушетии

«Центр создается в рамках программы «Регион для молодых». В прошлом году Ингушетия вошла в число победителей программы Федерального агентства по делам молодежи, что позволило привлечь средства на развитие молодежной инфраструктуры республики», — напомнил собеседник.

Региональное молодежное учреждение АНО «Молодежный патриотический центр имени первого Героя России Осканова С. С.» разместится в здании площадью 2105 квадратных метров. Прилегающая территория занимает более 69 тысяч квадратных метров.

В центре планируется оборудовать интерактивную «Лабораторию БПЛА», кабинет «Академия полетов», мини-музей «Малгобекская битва», трансформируемый зал на 160 мест, тир и актовый зал на 120 мест. Также предусмотрены спортивный зал, столовая на 70 мест с кухней, кабинеты для сотрудников, медицинский пункт и КПП.

Открытие учреждения запланировано на текущий год. После завершения работ площадка будет использоваться для проведения молодежных и патриотических мероприятий, различных образовательных программ и не только.