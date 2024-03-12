Мошенничество с материнским капиталом 12-летней давности выявили полицейские в Ингушетии 

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике в ходе оперативных мероприятий установили гражданку, которая в октябре 2011 года предоставила в отделение ПФР по субъекту подложные документы о рождении ребенка.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, на основании этого фигурантка незаконно получила более 360 тыс. рублей.
В действиях женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 и 327 УК России (мошенничество и оборот поддельных документов).