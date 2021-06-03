«Протяженность подъездной дороги к администрации села Даттых от федеральной трассы «Кавказ» через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми составит 17 км», — сказал собеседник издания.

По его данным, ввод в эксплуатацию этой дороги имеет стратегическое значение для республики. Она необходима для того, чтобы связать отдаленное село с внешними артериями общей сети и обеспечить удобное и безопасное транспортное сообщение.

Он отметил, что на участке предполагается проведение полного комплекса дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов.

Председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев и глава села Вахит Хаиров проверили качество проводимой работы в ходе инспекционной поездки.

Напомним, в Даттыхе построена насосная станция мощностью 55 кубов воды в сутки, установлен новый резервуар в рамках реализации нацпроекта «Экология», проведена работа по электро-, водо- и газоснабжению. Кроме того, реконструирована мечеть.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии подготовили развернутый план развития сельских поселений Даттых и Алкун близ границы с Чеченской Республикой. Он предусматривает создание социальных, инженерно-транспортных и производственной инфраструктур по обслуживанию населения.

В Даттыхе ингушское правительство намерено организовать производство по разработке Даттыхского месторождения каменной соли, лесозаготовительное производство и первичную переработку древесины.

Для развития малого и среднего предпринимательства рассматриваются возможности предоставления в приоритетном порядке микрозаймов по линии Фонда поддержки предпринимательства людям, желающим организовать бизнес на территориях сельских поселений Алкун и Даттых, например, в сфере животноводства, пчеловодства, растениеводства, торговли, туризма, гостиничного бизнеса.

При условии заселения Даттыха запланировано строительство школы и детского сада.

В 2019 −2024 гг. в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» в Даттыхе предусмотрено строительство многофункциональной спортивной площадки, а также открытие регулярного социально защищенного маршрута сообщением город Сунжа — сельское поселение Даттых.