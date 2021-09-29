Так, на днях подобное мероприятие было проведено в сельском поселении Яндаре.

Как пояснили газете «Ингушетия» в администрации района, под самовольной постройкой подразумевается, согласно нормам Гражданского кодекса РФ, возведенное на не отведенном для строительства земельном участке строение или сооружение, которое было построено без соответствующего разрешения с нарушением градостроительных правил.

Незаконное строительство должно включать в себя одно из трёх обязательных условий: отсутствие разрешения; предназначение участка земли для иных целей; возведение здания с нарушением всех строительных норм.

К самовольной постройке относится, в том числе, и любая несогласованная пристройка к индивидуальному дому.

В каких случаях строительство здания будет законным?

Приступить к началу строительных работ можно после того, как будет оформлено право на приобретение в собственность участка земли; создан проект планируемого строения и согласован в необходимых инстанциях; получен ордер на проведение земляных работ; получено разрешение на начало строительства.

Все эти мероприятия включают в себя соответствующие этапы и подэтапы. Если отказаться от этого достаточно длительного процесса, то застройщику грозит установленная законом ответственность за самовольное строительство.

В администрации района рассказали о последствиях самовольного строительства. Так, пункт 3 статьи 25 федерального закона «Об архитектурной деятельности» даёт основание привлечь физическое лицо к ответственности за несогласованное и самовольное строительство. В первую очередь человек обязан привести земельный участок в первоначальный вид и снести незаконно возведенное здание.

Все незаконно возведённые постройки могут сноситься только после вынесенного судом постановления. Вынесенные местными администрациями и окружными комиссиями предписания по пресечению самовольного строительства не являются основанием для сноса самовольно возведенного дома.

«Даже если право собственности было каким-то образом зарегистрировано в отделении Росреестра, то это не даёт основания избежать принудительного сноса дома в случае существенного нарушения норм и правил в процессе возведения здания. Суд может признать запись о праве собственности на возведённый объект недвижимости недействительной в том случае, если он был возведён на земельном участке, принадлежавшем ранее другому лицу, без согласия на возведение соответствующего органа», — пояснили в администрации района.

Если истец, самовольно построивший здание, будет ссылаться на истечение трехлетнего срока исковой давности после возведения недвижимости, то эти доводы судом не будут приняты во внимание, так как на права владельца эта обязательная норма не распространяется. Этот же срок исковой давности не распространяется на те здания и сооружения, которые после возведения могут угрожать жизни и здоровью проживающих там людей. В данном случае исковое заявление в суд о незаконном строительстве дома может подать комиссия по пресечению самовольного возведения строений.

При строительстве здания на чужой земле собственник участка может не заявлять требование о его сносе, а имеет право просить судебный орган признать право владения этой постройкой. Если такое требование будет удовлетворено, то самовольный застройщик имеет право на получение компенсации за построенный объект. Суд максимально точно оценивает все вложения застройщика, определяет рыночную стоимость объекта и устанавливает сумму компенсации.

Нарушившее правило застройки физическое лицо, кроме гражданско-правовой ответственности, в соответствии с федеральным законом «О нарушении требований в процессе строительства зданий и сооружений» может привлекаться к административной ответственности на основании Кодекса об административных правонарушениях.

За строительство без разрешения предусмотрен штраф: для граждан — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; для должностных лиц и ИП — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 миллиона рублей.