Филиал Россельхозцентра Ингушетии не остался в стороне от этого события. Коллектив Ингушского РСЦ преподнес в подарок городу и горожанам яркие осенние цветы — хризантему мультифлора, или, как её ещё называют, шаровидную хризантему. Цветы выращены в республике специалистами учреждения. В учреждении рассказали газете «Ингушетия», что это первый опыт филиала в выращивании цветов в открытом грунте.

«Без всяких сомнений, яркие разноцветные хризантемы могут стать украшением любой клумбы, внесут сочные краски в осенний пейзаж. Цветы от регионального Россельхозцентра будут радовать назрановцев и гостей Назрани на территории городского Дворца культуры», — отметили сотрудники РСЦ.

Место выбрано не случайно, ведь совсем скоро на этой площадке пройдут праздничные мероприятия в честь 240-й годовщины города: концерты, награждения, ярмарки и прочее. На территории Дворца культуры планируется прибытие большого количества гостей, и цветы своей красотой, как нельзя кстати, дополнят праздничные гуляния.

Это не единственный подарок от филиала городу. В ближайшее время ожидается проведение в Назрани еще одной такой акции. При этом планируется её проведение и в других населенных пунктах республики.

Напомним, хризантема мультифлора — относительно новая группа низкорослых корейских хризантем, которая сейчас переживает настоящий садовый бум. За последние годы это растение приобрело множество поклонников среди профессионалов и любителей цветоводства. Спрос породил ажиотаж среди селекционеров — и вот уже сотни сортов хризантемы мультифлора представлены в каталогах известных цветочных компаний.

Конечно, такая популярность не случайна. Дело в том, что мультифлора самостоятельно формирует несвойственный для других групп хризантем куст — в форме почти идеальной полусферы или шара. За это свойство она получила еще одно название — шаровидная хризантема.

Осенью куст мультифлоры покрывается множеством небольших цветков с диаметром 2-6 см. Цветение некоторых сортов настолько обильно, что листва вообще перестает проглядываться. Остается сплошной цветочный шар! При этом окраска соцветий может быть самой разнообразной: любые оттенки красного, розового, желтого, бежевого, белого, бронзового. Встречаются шаровидные хризантемы с зеленоватыми цветами.