«Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, которое будет проходить на платформе zagorodsreda. ru с 15 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие граждане старше 14 лет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил заместитель министра строительства Муса Илиев, данный проект — это отличная возможность качественно менять условия проживания граждан края, делать общественные места более привлекательными для всех категорий населения, в том числе молодежи.

«Не секрет, что волонтеры стали неотъемлемой частью крупных событий страны. Голосование уже второй год сопровождается силами наших неравнодушных помощников, за что мы им выражаем огромную благодарность», — сказал Илиев.

Теперь у добровольцев начинается обучение в онлайн-формате на портале «Добро. Университет» — единой информационной платформе Dobro. ru, а также очное обучение от волонтерских штабов в муниципальных образованиях региона. Волонтёры узнают общую информацию о голосовании, платформе, с которой будут работать, а также о правилах безопасности и других важных деталях работы. Также активисты будут обеспечены фирменной экипировкой и гаджетами для работы.

Отметим, что реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.

Напомним, на благоустройство 22 общественных территорий из федерального бюджета региону в 2023 году выделено свыше 138 млн рублей. Заключаются контракты с подрядными организациями на выполнение строительных работ.

Территории, требующие благоустройства в первоочередном порядке, отобраны в 2022 году в ходе рейтингового голосования. За полтора месяца онлайн-голосования — с 15 апреля по 30 мая — свое мнение высказали 52 тыс. 735 жителей региона старше 14 лет. На выбор было представлено 44 дизайн-проекта в девяти муниципальных образованиях.

Предполагается замена существующего освещения, укладка тротуаров, установка малых архитектурных форм, спортивное покрытие на площадках, асфальтирование и др. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

В 2022 году в регионе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 22 общественные территории в девяти городах и районах на общую сумму свыше 136 млн рублей.