Здесь будет все необходимое для эффективного образовательного и воспитательного процесса: большой актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортзал, благоустроенный двор со спортивными площадками, футбольным, баскетбольным и волейбольным полями.

Партийный десант единороссов, в рамках мониторинга исполнения Народной программы проверил, как идет строительство школы. Депутат парламента Ингушетии Муса Мархиев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава с. п. Нестеровское Осман Чакиев и депутат Нестеровского сельского совета Юсуп Евлоев ознакомились с ходом строительных работ, оценили их качество.

По итогам проверки они провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Сунженского района.