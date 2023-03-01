«Единая Россия»

Оценили качество строительства

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства пятой школы с. п. Нестеровское

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Школа в с.п. Нестеровская будет сдана в конце 2023 года

В районе новостроек с. п. Нестеровское к концу текущего года введут в эксплуатацию еще одну школу. Трехэтажная красавица примет в свои стены 420 учеников.

Здесь будет все необходимое для эффективного образовательного и воспитательного процесса: большой актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортзал, благоустроенный двор со спортивными площадками, футбольным, баскетбольным и волейбольным полями.

Партийный десант единороссов, в рамках мониторинга исполнения Народной программы проверил, как идет строительство школы. Депутат парламента Ингушетии Муса Мархиев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава с. п. Нестеровское Осман Чакиев и депутат Нестеровского сельского совета Юсуп Евлоев ознакомились с ходом строительных работ, оценили их качество.

По итогам проверки они провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Сунженского района. 

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