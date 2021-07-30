Водоснабжение

Проблемы постепенно решаются

Еще на одной улице Назрани меняют ветхий водопровод на новый

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Ветхие и дырявые водопроводные сети по-прежнему остаются основной причиной потерь воды в населенных пунктах республики, влекущей за собой, в свою очередь, проблему перебоев с водоснабжением населения.

В Назрани этот вопрос решают постепенной заменой проржавевших стальных труб на современные из полимерных материалов. Глава города Урусхан Евлоев лично контролирует качество выполняемых работ. В последний раз он проверил ход работ по замене ветхих водопроводных сетей на улице Идриса Зязикова в Гамурзиевском административном округе Назрани.

Градоначальник пообщался с местными жителями, которые ранее обращались к нему с просьбой помочь в решении этой проблемы. Он сообщил им, что в скором времени силами работников «Ингушавтодора» улицу планируется полностью заасфальтировать, а поэтому было принято решение ускорить ремонт сетей, чтобы потом не повредить дорожное покрытие.

Кроме того, Евлоев дал поручение главе округа Рустаму Костоеву держать вопрос на контроле и информировать его о промежуточных итогах проводимой работы.

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