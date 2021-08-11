— В этом году в Назрани благоустраивается сразу семь территорий по данной программе, — рассказал газете «Ингушетия» Евлоев. — Две из них являются прилегающими территориями городского пруда. Уже к середине сентября все необходимые работы здесь должны быть завершены и сданы под ключ.

По словам мэра, важным общественным пространством, которое планируется благоустроить в текущем году, является сквер в АО Гамурзиево возле реки Назранка.

— На указанной территории мы установим качели, обустроим тротуар и освещение и, в обязательном порядке, приведем в надлежащее состояние ландшафт, — уточнил мэр Назрани. — Все лето я наблюдаю за тем, как наши дети купаются в городских фонтанах, за неимением возможности искупаться в речке. Поэтому сегодня мы приняли решение обустроить для ребятишек небольшую площадку в этой части берега реки, чтобы они приходили вместе с родителями. Также мы посетили сквер в Насыр-Корте, где в настоящее время уже уложена брусчатка, прошли вокруг городского пруда, изучив ситуацию здесь.

Во время инспекционного выезда Евлоев сделал замечание подрядчику, который начал работу по укладке брусчатки ненадлежащим образом, и поручил в короткие сроки исправить недоработки.

Кроме того, по итогам проверки архитектору города было поручено еженедельно выезжать на благоустраиваемые территории и докладывать главе Назрани о том, как все проходит.