Благоустройство

Муниципальная инспекция

Глава Назрани откликнулся на обращения горожан

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Глава Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой Центрального округа города Русланом Оздоевым и своими помощниками посетил улицу Нальгиева, где в настоящее время близятся к концу работы по прокладке канализационного коллектора.

— После многочисленных обращений граждан данная улица была включена в план благоустройства на текущий год, — рассказал газете «Ингушетия» Евлоев. — Мы проверили ход и качество выполняемых работ, пообщались с местными жителями. Недочетов пока что никаких не обнаружено. После укладки коллектора дорогу, конечно же, приведут в порядок, заасфальтируют. В ближайшее время все работы будут завершены.

Далее градоначальник побывал на улице Кавказской, где находится головной офис предприятия «Газпром межрегионгаз Назрань», и провел встречу с его генеральным директором Хароном Цороевым. Предметом общения стали обращения местных жителей к городским властям, выражающих недовольство скоплением перед зданием офиса огромного числа личного автотранспорта, создающего здесь заторы. Стало известно, что транспорт в основном принадлежит абонентам газовой службы, а напряженность самой ситуации в значительной степени снизилась после переноса части абонентской базы на другой адрес.⠀

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