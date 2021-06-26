Активное участие в организации и проведении рейтингового голосования оказал городским властям и комитет по делам молодежи региона, а также волонтерский корпус Ингушетии. Об этом нашему корреспонденту сообщил глава Назрани Урусхан Евлоев.

— Ребята из Коммолодежи поработали на славу, приняв непосредственное участие в общественной жизни культурной столицы нашей республики, — сказал он. — За эту активность я вручил благодарность ведущему специалисту комитета Назиру Галаеву и команде волонтеров.

Мэр Назрани подчеркнул, что участие молодых людей в волонтерском движении помогает им избегать плохих компаний, вырабатывает дисциплину и интерес к общественной жизни города, отметив, что муниципальные власти обязаны всячески поддерживать их в таких начинаниях.

Напомним, что в ходе голосования было выбрано четыре территории для благоустройства на следующий год. Это территория вокруг городского пруда, сквер по ул. Московская возле школы номер 3, сквер по ул. Новая в микрорайоне «Юбилейный» и сквер в Гамурзиевском округе по улице Студенческая.⠀