Помогая выбору
Глава Назрани поблагодарил молодых волонтеров за участие в общественной жизни города
Газета «Ингушетия» уже сообщала, что более 11 тыс. жителей города Назрани приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства на 2022 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Активное участие в организации и проведении рейтингового голосования оказал городским властям и комитет по делам молодежи региона, а также волонтерский корпус Ингушетии. Об этом нашему корреспонденту сообщил глава Назрани Урусхан Евлоев.
— Ребята из Коммолодежи поработали на славу, приняв непосредственное участие в общественной жизни культурной столицы нашей республики, — сказал он. — За эту активность я вручил благодарность ведущему специалисту комитета Назиру Галаеву и команде волонтеров.
Мэр Назрани подчеркнул, что участие молодых людей в волонтерском движении помогает им избегать плохих компаний, вырабатывает дисциплину и интерес к общественной жизни города, отметив, что муниципальные власти обязаны всячески поддерживать их в таких начинаниях.
Напомним, что в ходе голосования было выбрано четыре территории для благоустройства на следующий год. Это территория вокруг городского пруда, сквер по ул. Московская возле школы номер 3, сквер по ул. Новая в микрорайоне «Юбилейный» и сквер в Гамурзиевском округе по улице Студенческая.⠀