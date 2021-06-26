Благоустройство

Помогая выбору

Глава Назрани поблагодарил молодых волонтеров за участие в общественной жизни города

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Газета «Ингушетия» уже сообщала, что более 11 тыс. жителей города Назрани приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства на 2022 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Активное участие в организации и проведении рейтингового голосования оказал городским властям и комитет по делам молодежи региона, а также волонтерский корпус Ингушетии. Об этом нашему корреспонденту сообщил глава Назрани Урусхан Евлоев.

— Ребята из Коммолодежи поработали на славу, приняв непосредственное участие в общественной жизни культурной столицы нашей республики, — сказал он. — За эту активность я вручил благодарность ведущему специалисту комитета Назиру Галаеву и команде волонтеров.

Мэр Назрани подчеркнул, что участие молодых людей в волонтерском движении помогает им избегать плохих компаний, вырабатывает дисциплину и интерес к общественной жизни города, отметив, что муниципальные власти обязаны всячески поддерживать их в таких начинаниях.

Напомним, что в ходе голосования было выбрано четыре территории для благоустройства на следующий год. Это территория вокруг городского пруда, сквер по ул. Московская возле школы номер 3, сквер по ул. Новая в микрорайоне «Юбилейный» и сквер в Гамурзиевском округе по улице Студенческая.⠀

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