Бюджет

В мэрии Назрани обсудили бюджет на 2022 год

Глава Назрани предложил мотивировать рост уровня сознательности горожан

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В администрации г. Назрани под председательством градоначальника Урусхана Евлоева состоялось совещание с главами административных округов и начальниками отделов мэрии. Собравшиеся обсудили бюджет крупнейшего населенного пункта Ингушетии на 2022 год.

В своем выступлении Евлоев выразил уверенность, что процесс формирования главного финансового документа города должен протекать с учетом мнений и пожеланий горожан по вопросу благоустройства или ремонта улиц, на что городские власти намерены заложить значительный объем средств. В связи с этим он поручил обобщить и представить к следующему заседанию все письменные обращения граждан такого рода.

— В текущем году как раз по данной практике мы благоустроили улицы Нальгиева и Интернациональную в Центральном округе, улицу Альтиево в Альтиевском округе, другие улицы, — напомнил он. — Хочу особо подчеркнуть, что кумовство в данном вопросе, как часто бывает в таких случаях, неприемлемо. Я имею в виду факты, когда асфальтируют улицы родственников, знакомых, друзей и т. п.

Кроме того, глава Назрани предложил мотивировать рост уровня сознательности жителей в вопросе соблюдения общего порядка. Так, при благоустройстве внимание будут уделять лишь тем улицам, где люди своевременно оплачивают коммунальные услуги, заключают договора на вывоз мусора и т. д.

— Улицы, где жители не имеют договоров на вывоз мусора, рассматриваться не будут, так как именно данный факт приводит к складированию отходов жителями на центральных улицах. Яркий пример тому улица Картоева, — подчеркнул Евлоев.

Мэр Назрани поручил к следующему совещанию представить предложения и организовать выезды по итогам принятых решений.

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