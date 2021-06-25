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Глава Назрани Урусхан Евлоев призвал жителей рациональнее использовать воду в аномальную жару

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С приходом лета в крупнейшем населенном пункте республики городе Назрани, как-то само собой разумеющимся, становится возникновение проблемы с водоснабжением. Установившаяся аномальная жара лишь усугубила ее, инициировав проведение внепланового совещания главой Назрани Урусханом Евлоевым с представителями водоканала и главами округов.

На встрече была создана рабочая группа для оперативного реагирования и устранения проблем с водоснабжением в городе. В ходе обстоятельного разговора главы округов отметили, что напор воды в водопроводной системе в летнее время снижается чаще всего из-за ее нерационального, порой расточительного расходования и упомянули улицы, где на данный момент вода подаётся с перебоями. Так, по словам главы Центрального округа Оздоева, из-за отключения одного из насосов имеются проблемы в жилом микрорайоне Юбилейный. Тем не менее, он предположил, что уже завтра водоснабжение туда должно быть подано в полном объёме.

— Вновь и вновь призываю граждан к сознательности, — сказал в беседе с корреспондентом «Ингушетии» Евлоев. — Ведь нужно думать не только о себе, но и о соседях, тех, кто остаётся без воды в такую жару. ⠀

По итогам совещания мэр поручил своему заместителю Мусе Харсиеву направить письмо в МРСК с обращением о необходимости переноса всех плановых мероприятий по отключению энергоснабжения в такую аномальную жару на дни с более благоприятными погодными условиями.

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