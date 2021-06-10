В работе совещания приняли участие заместители мэра, главы округов, начальники отделов администрации Назрани, руководители ВУСов, представитель ГОВД, заместитель военного комиссара города Усман Евлоев и начальник участковых инспекторов Магомед Куриев.

В своем выступлении на заседании Евлоев отметил, что присутствующим необходимо находиться в постоянном диалоге с молодежью, призывниками и их родителями. Призывная кампания, по его словам, должна проводиться таким образом, чтобы подросткам была понятна не только идеологическая основа службы в армии, но и перспективы дальнейшей службы в вооруженных силах.

— У нас замечательные ребята: умные, воспитанные, почти все занимаются теми или иными видами спорта, и с такими данными они имеют все шансы на успешное продолжение службы по контракту, — подчеркнул он.

Подводя итог встрече, мэр Назрани поручил доработать план проведения призывных кампаний, обратить особое внимание на разъяснительную работу и межведомственное взаимодействие.