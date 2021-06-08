Прием граждан

Прием граждан в мэрии Назрани

Глава Назрани Урусхан Евлоев в ходе личного приема выслушал около 80 посетителей

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В понедельник в администрации города Назрани прошел личный прием граждан у градоначальника Урусхана Евлоева. Мэрию посетило порядка 80 человек. Все они обратились к мэру по самым различным вопросам. Как всегда, самым часто задаваемым вопросом являлся вопрос жилищного обустройства.

Несмотря на то, что эта «больная» тема практически не сходит с повестки дня у городских властей и методично разъясняется жителям, Евлоев в очередной раз терпеливо выслушал каждого, кто пришел, напомнив людям, что «жилищный вопрос», равно как и вопрос предоставления земельных участков, является самым острым в республике и городе.

Он рассказал, что на данный момент на квартирное жилье могут претендовать только жители двух ветхих общежитий в центре города — №№ 20 и 38 на проспекте Базоркина, которые вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Звучали и другие обращения и просьбы, многие из которых требовали дальнейшей проработки. В связи с этим Евлоев дал соответствующие поручения главам округов, заместителям и начальникам отделов.
Кроме того, некоторым жителям назначен дополнительный приём у профильных специалистов.

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