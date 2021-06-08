Несмотря на то, что эта «больная» тема практически не сходит с повестки дня у городских властей и методично разъясняется жителям, Евлоев в очередной раз терпеливо выслушал каждого, кто пришел, напомнив людям, что «жилищный вопрос», равно как и вопрос предоставления земельных участков, является самым острым в республике и городе.

Он рассказал, что на данный момент на квартирное жилье могут претендовать только жители двух ветхих общежитий в центре города — №№ 20 и 38 на проспекте Базоркина, которые вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Звучали и другие обращения и просьбы, многие из которых требовали дальнейшей проработки. В связи с этим Евлоев дал соответствующие поручения главам округов, заместителям и начальникам отделов.

Кроме того, некоторым жителям назначен дополнительный приём у профильных специалистов.