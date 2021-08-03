Благоустройство

Есть ли у нас план?

Городские власти Назрани до конца года намерены представить на суд жителей ясный и четкий генплан города

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Так называемая «точечная» застройка населенных пунктов, заведомо отвергающая содержание их генпланов, превратила наши села и города в бесформенные образования, в которых еще нужно исхитриться создать дороги, коммуникации и инженерные сети.

Помните, с какими чудовищными препятствиями столкнулась работа по прокладке городского канализационного коллектора в Назрани? В итоге, нитка коллектора, огибая эти «препятствия» под углами, создала потенциальную опасность сбоев в его работе. И он, к слову, часто забивается.

А чего стоят претензии застройщиков перенести опоры ЛЭП, газопроводы и водопроводы, мешающие их новым супер-пупер-маркетам и всяким торговым центрам, построенным с попранием норм не только генпланов, но и элементарного благоразумия?! Это наглость, которая вообще не укладывается в голове! Думаете, хозяева этих объектов озабочены сохранением «чистоты» генпланов? Черта с два!

С недавних пор городские власти Назрани пытаются навести в этом направлении хоть какой-то порядок, памятуя о том, что последний генеральный план застройки Назрани был утвержден ещё в 2011 году.

— Последние 10 лет генплан города вообще не менялся, хотя город активно застраивался, зачастую хаотично, — рассказал градоначальник Урусхан Евлоев газете «Ингушетия». — А ведь по нормам и правилам изменения в генплан нужно вносить раз в 5 лет. На данный момент у нас нет актуализированной карты города, где было бы описано, что и как мы будем строить. А это создаёт дополнительные возможности для создания коррупционных схем, что мы и пытаемся предотвратить. Вообще, надо понимать, что на генплане отображаются не конкретные объекты, а так называемые «функциональные зоны» — территории поселения, на которых поясняется, для какой застройки ее можно использовать. Например, может быть территория жилой застройки, промышленная территория, территория отдыха и т. д. В границах зоны нельзя делать ничего, что не подходит по ее назначению.

Евлоев подчеркнул, что власти города намерены откорректировать старые документы и чертежи, которые кардинально отличаются от действительности.

— Главная задача — спланировать дальнейшее расширение города до 2031 года и утвердить генплан, чтобы дальнейшие работы производились исключительно в соответствии с новым документом, — уточнил он. — Для этих целей мы наняли команду профессионалов, которые до конца текущего года планируют завершить все работы по актуализации генерального плана. Мы будем делиться с жителями Назрани промежуточными результатами этой работы, чтобы они были в курсе дел и могли участвовать в процессе актуализации генплана города.

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