В шаге от пропасти

Городские власти Назрани основательно взялись за нарушителей градостроительных норм

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Как бы мы ни пытались облечь строительную отрасль в тогу созидательности и мира, в реальности, увы, нам не всегда является благостная картина. Да, безусловно, строительная индустрия, замыкающая на себе многие сферы хозяйственной деятельности, обеспечивает людей прежде всего крышей над головой, а миллионы граждан — работой и зарплатой.

Однако давайте будем честны: с момента возрождения нашей республики мы так и не смогли решить одну из основополагающих задач государственного устройства самого молодого субъекта Федерации — придать форму градостроительной политике и наполнить ее содержанием. Достаточно вспомнить планы по строительству нашей столицы — города Магаса, который по задумке лучших архитекторов страны должен был стать местом средоточия административно-культурных функций власти.

Что получилось в итоге — мы все видим сегодня. Подобный хаос в генпланах мы обнаружим в любом другом населенном пункте на карте республики — стоит только пальцем ткнуть: строят где хотят и как хотят (как, например, монструозный долгострой на месте, где цвел красивый сквер в центре Назрани). Но рано или поздно такое наплевательство обернется против всех, в том числе и тех, кто возводит свои супер-пупер-маркеты, торговые центры или жилые дома в неположенном месте, нарушая все мыслимые и немыслимые градостроительные нормы и правила.

Пресечь своеволие горе-строителей неимоверно тяжело, потому как власть и общество у нас — это сообщающиеся сосуды, тесно переплетенные составляющие одного целого, которое пока еще функционирует по инерции. Надолго ли ее хватит — бог весть. Понятно одно: если не предпринять шагов по исправлению такой ситуации, в условиях жуткого малоземелья мы окажемся скоро перед пропастью коллапса. Коммунального — уж точно. Кое-где такие усилия прилагаются. К примеру, в администрации крупнейшего населенного пункта республики города Назрань, глава которой Урусхан Евлоев поставил перед отделом архитектуры и градостроительства мэрии задачу пресекать незаконное строительство в черте города, используя все законные инструменты воздействия на нарушителей.

— Для ее реализации мы прежде всего провели своего рода кадровую реформу с участием главного архитектора Ингушетии Лиды Плиевой, а также представителей правительства республики, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель отдела Мовсар Мусиев. — Провели конкурс, набрали компетентных специалистов в отдел. Следующий шаг, который мы предприняли — инвентаризация всей недвижимости города, проводимая с прошлого года. Начали с нежилых объектов. На сегодняшний день мы обработали информацию по 1150 объектам, которые уже эксплуатируются. Выявляем все: наличие разрешительной документации, прав собственности, их регистрации и т. д. Проводим беседы с хозяевами данных объектов, разъясняем непонятные им моменты, просим, чтобы становились на учет, регистрировались, параллельно направляем письма в соответствующие ведомства — Росреестр, Гостройнадзор, налоговую инспекцию с информацией по ним. Если люди понимают, оформляют объект и становятся на учет, то мы оказываем им поддержку в коммерческой деятельности в рамках закона. Если не осознают — передаем дела в суды.

Кроме того, мы ведем работу и по индивидуальным жилым строениям, с людьми, которые получают разрешительную документацию. Напомню, что с середины 2018 года выдача документов здесь упрощена. Так, если раньше за год мы выдавали максимум по 50-60 уведомлений о разрешении на строительство частных домов, то в этом году уже выдали порядка 440. По регламенту на выдачу разрешений отведено 7 дней. Но мы стараемся не превышать срок в 2-3 дня. Поэтому большая просьба к населению, чтобы они быстрее оформляли свои участки и строения. Уведомления действуют в течение 30 дней. Но если люди будут тянуть, придется подавать в суд, и постройки будут сносить.

Необходимо понимать, что помимо порядка, который необходимо навести в этом трудном вопросе, такая работа направлена и на пополнение городского бюджета имущественным налогом. А это — средства на реализацию различных социальных программ, обновление коммунальной инфраструктуры и т. д.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Назрани поделился и другой информацией.

Так, в 2018 году было выдано 76 разрешений на строительство нежилых объектов (коммерческих, социальных и т. д.), в 2019 году это число составило 45, в 2020 — 13, в 2021 году — 19 разрешений. Собеседник отметил, что перед выдачей разрешения проводится огромная работа, в том числе по анализу местности расположения объекта и многим другим аспектам. Одновременно с этим городскими властями проводится работа по сносу самовольно построенных объектов и отмене незаконно выданных разрешений в предыдущие годы.

Только за 2021 год выдано 17 актов и 17 предписаний на соблюдение градостроительного и земельного законодательства, в то время как в 2019 году был выдан только 1 акт проверки. Сейчас уже более 11 дел находятся в суде на рассмотрении.

И еще, короткая информация по объектам, к законности возведения которых у жителей города периодически появляются вопросы (в основном через соцсети). Перечислим некоторые из них. Строящийся объект на проспекте Базоркина, рядом с аттракционом. Земля отведена в 2007 году Минимуществом Ингушетии под строительство объекта для коммерческих целей. Разрешение выдано 2 августа 2019 года, имеется проектная документация и соответствующая экспертиза.

Строительство здания на улице Набережной, возле телевидения. Земельный участок отведён администрацией г. Назрани в марте 2019 года. Разрешение выдано 31 мая 2019 года. В настоящее время оно отменено, и дело находится в суде.

Самовольная постройка на проспекте Базоркина, возле общежития. Земельный участок отведен в 2006 году под строительство магазина Минимуществом Ингушетии. Разрешения на строительство администрацией не выдавалось, в настоящее время подготовлены необходимые материалы и направлены в суд.

Строящийся объект на улице Сулейменова. Земля отведена в 90-х годах. Стройка приостановлена в настоящее время, собственником ведётся работа по приведению документации в соответствие с действующим законодательством.

Строительство торгового центра в районе Центр-Камаза, на улице Столичной. Земля находится в частной собственности и отведена в 90-х годах, разрешительная документация выдана 29 декабря 2016 года.

Строительство объекта на улице Янтарной. Земля отведена в 90-х годах. Объект является самовольной постройкой. В настоящее время ведётся работа для подачи искового заявления на указанное здание.

Повторюсь: без решительного вмешательства властей всех уровней в систематизацию и упорядочение деятельности в строительной сфере в обозримом будущем нам грозят серьезные неприятности. Слишком долго мы верили в расхожую капиталистическую максиму, гласящую, что «рынок сам все отрегулирует». Ничего он не регулирует!

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