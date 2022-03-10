В рамках соглашения городской администрации с республиканским Минстроем, подрядная организация, задействованная в этой масштабной работе, взяла на себя обязательство полностью восстановить разрушенные дороги за счет собственных средств. Но, как говорится, обещать — не значит жениться. Коллектор протянули с огромными трудностями, о которых «Ингушетия» не раз писала. В частности, хозяева различных домовладений препятствовали этой работе, из-за чего коллектор получился изогнутым, как змея, забиваясь мусором на всем своем протяжении. Эти «пробки» время от времени и приходится «выбивать» коммунальщикам Назрани, выслушивая одновременно жалобы от местных жителей по другим проблемам. К примеру, жители переулка Медицинский в Насыр-Кортском административном округе жалуются, что у них проседает почва.

Напомним, что коллектор строили силами строительной фирмы «Эрзи» на одиннадцатиметровой глубине в рамках федеральной целевой программы, а заказчиком данных работ выступил Минстрой Ингушетии.

Предварительный анализ свидетельствует, что из-за несоблюдения строительных норм и правил при проведении работ подрядной организацией со временем почва начала проседать, что привело к образованию ям и ухабов по всей дороге. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Гайрбек-Хаджи, где в ближайшее время городские власти планируют начать ремонтные работы.

Данная проблема озвучивалась на днях в ходе совещания в администрации Назрани, где было принято несколько важных решений по реформированию системы ЖКХ города с целью улучшения санитарной ситуации в городе. Одним из таких решений, к примеру, стала аренда для санитарной очистки города одной подметальной машины, которую уже задействовали для уборки парков и скверов в Назрани. Кроме того, корреспонденту «Ингушетии»" сообщили, что в течение двух недель планируется аренда ещё одной такой машины, но уже более мощной, для уборки центральных улиц.

По словам руководителя коммунального хозяйства Назрани Магомеда Аушева, за счёт привлечения специализированной техники планируется сократить количество работающих дворников в парках и увеличить их число на центральных площадях города.

— Глава Назрани Урусхан Евлоев поставил перед нами конкретную задачу по коренному улучшению ситуации в санитарном состоянии культурной столицы Ингушетии до конца марта, — признался он в беседе с нами.