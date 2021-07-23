— Магасский районный суд удовлетворил требования администрации г. Назрань об изъятии земельного участка, расположенного в Гамурзиевском округе из чужого незаконного владения, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев. — В ходе муниципального контроля было установлено, что жителем Назрани был незаконно оформлен земельный участок, являющийся территорией общего пользования жителей Гамурзиевского округа без наличия документов, подтверждающих возникновение права собственности на указанный земельный участок. Проверка была инициирована мэрией на основании обращений местных жителей. В настоящее время ведётся работа по возращению указанного земельного участка в муниципальную собственность.

По словам Евлоева, с этим участком связана давняя и запутанная история. Когда-то на нем предполагалось построить завод, но этим планам не суждено было сбыться. Потом на него состряпали какие-то документы, закрепляющие чье-то право собственности.

— Все мы знаем, какой «земельный голод» ощущается в республике, — говорит мэр. — У нас дефицит социальных объектов, а строительство некоторых из них в самых неудобных, отрезанных от привычных коммуникаций и логистики «медвежьих углах», обусловлено, именно, отсутствием свободных участков. Мы пообщались с местными жителями, услышали их мнение по поводу того, как лучше и с пользой для всех использовать эту территорию в дальнейшем. Думаю, мы найдем приемлемый вариант, отвечающий общим интересам.