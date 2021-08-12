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Нацпроект «Жилье и городская среда»

Градоначальник Назрани оценил качество работ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

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Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев, вместе с главами административных округов и своими заместителями в ходе инспекционного выезда посетил благоустраиваемые в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» территории города.

— В этом году у нас благоустраивается сразу семь территорий, две из которых являются прилегающими территориями городского пруда, — рассказал Евлоев газете «Ингушетия». — Уже к середине сентября все необходимые работы должны быть завершены и сданы под ключ. Важным общественным пространством в текущем году станет сквер в Гамурзиево возле реки Назранка, где мы установим качели, обустроим тротуар и освещение, приведем в надлежащее состояние ландшафт. Все лето я наблюдаю за тем, как наши дети купаются в городских фонтанах, за неимением возможности искупаться в речке. Поэтому сегодня мы приняли решение обустроить небольшой ставок в этой части реки для детей, чтобы они могли приходить в этот сквер вместе с родителями.

Кроме того, делегация осмотрела также сквер в Насыр-Корте, где в настоящее время уже уложена брусчатка, и городской пруд.

— Пришлось сделать замечание подрядчику, который начал укладку брусчатки ненадлежащим образом, — заметил мэр Назрани. — Поручил в короткие сроки исправить недочеты и доложить мне.

Отметим, что по итогам инспекции Евлоев поручил архитектору еженедельно выезжать на благоустраиваемые территории и докладывать о ходе работ.

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