— В этом году у нас благоустраивается сразу семь территорий, две из которых являются прилегающими территориями городского пруда, — рассказал Евлоев газете «Ингушетия». — Уже к середине сентября все необходимые работы должны быть завершены и сданы под ключ. Важным общественным пространством в текущем году станет сквер в Гамурзиево возле реки Назранка, где мы установим качели, обустроим тротуар и освещение, приведем в надлежащее состояние ландшафт. Все лето я наблюдаю за тем, как наши дети купаются в городских фонтанах, за неимением возможности искупаться в речке. Поэтому сегодня мы приняли решение обустроить небольшой ставок в этой части реки для детей, чтобы они могли приходить в этот сквер вместе с родителями.

Кроме того, делегация осмотрела также сквер в Насыр-Корте, где в настоящее время уже уложена брусчатка, и городской пруд.

— Пришлось сделать замечание подрядчику, который начал укладку брусчатки ненадлежащим образом, — заметил мэр Назрани. — Поручил в короткие сроки исправить недочеты и доложить мне.

Отметим, что по итогам инспекции Евлоев поручил архитектору еженедельно выезжать на благоустраиваемые территории и докладывать о ходе работ.